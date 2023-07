Carolina Pinto, a namorada de Marco Costa, usou as redes sociais para partilhar que sente saudades do companheiro. Numa story na sua conta no Instagram, Carolina partilhou uma fotografia a preto e branco com a frase "Saudades do papá em casa", uma mensagem que não ficou sem resposta.

O pasteleiro partilhou a publicação, deixando uma mensagem carinhosa. "Logo logo vamos de férias! Também tenho muitas saudades vossas! Mas é por vocês que estou aqui! Nunca vou deixar que vos falte nada!", escreveu.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Maria Emília, que nasceu no passado mês de janeiro.



© Instagram/ Marco Costa

