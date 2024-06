O casamento de Marco Asensio e Sandra Garal chegou ao fim. A notícia foi dada pelo próprio jogador do Paris Saint-Germain, através de uma story publicada na sua conta no Instagram esta terça-feira, dia 11 de junho.

"Sempre quis manter minha vida privada longe da comunicação social e do público em geral. No entanto, e fruto das últimas informações que têm sido divulgadas sobre a minha vida em casal, considero que é bom falar na primeira pessoa para evitar especulações, notícias falsas ou meias verdades", começou por dizer, anunciando em seguida a separação.

"Muito recentemente, e depois de algum tempo de reflexão, eu e a Sandra decidimos mutuamente terminar o nosso casamento. Foram anos maravilhosos e quero agradecer publicamente à Sandra por tudo que vivi ao seu lado. Ela terá sempre um lugar no meu coração como uma pessoa muito especial, que me deu muito e com quem tive o prazer de partilhar um momento importante da minha vida", continuou o jogador, agradecendo que a privacidade de ambos seja respeitada.

© Instagram O jogador espanhol, de 28 anos, e a ex-companheira, da mesma idade, subiram ao altar em julho de 2023, após um namoro de quatro anos.

Leia Também: Billy Ray Cyrus pede o divórcio sete meses depois de se casar