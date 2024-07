Márcia Soares já comentou os rumores de romance com David Maurício. Tal aconteceu no programa 'TVI Extra' desta terça-feira, 2 de julho, depois de questionada pelo apresentador do formato - Flávio Furtado.

"Acho que o mal da televisão é que não se podem ter duas pessoas bonitas que se faz logo um casal, mas não é o caso", garantiu.

Entretanto, a antiga comentadora do reality show da TVI explicou que os rumores começaram com Francisco Monteiro.

"Este rumor foi lançado pelo meu caro colega Francisco Monteiro. Fomos à casa e quando entrei no carro tinha lá a Rita, a nossa maquilhadora, e comentei que o David era bonito ao vivo, como são todos os concorrentes muito mais bonitos ao vivo", recorda.

Márcia notou que já teve a oportunidade de falar com David, uma vez que este tinha uma grande admiração pela própria, assim como com os restantes finalistas da última casa.

Veja o momento.

