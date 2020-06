Esta sexta-feira, dia 12, foi para Marcantónio Del Carlo dia de gravações para a novela 'Terra Brava', da SIC. Mas finalizadas as obrigações profissionais, o ator dedicou-se a uma velha paixão: o ténis.

Um momento que destacou nas redes sociais, frisando que cumpriu todas as normas de segurança nesta fase de prevenção contra a Covid-19.

"Entrei no clube de sempre com máscara e saí de lá com ela. Só a tirei para jogar. Gel desinfectante em todo o campo, que foi sempre usado ao longo de duas horas de jogo. Nos intervalos mantive a distância de segurança com um dos meus parceiros", contou.

Por fim, confessou que esta atividade em particular é perfeitamente segura durante a pandemia.

"O ténis permite em tempos de pandemia a sua prática pois estamos longe um do outro. Falta no fim o convívio no balneário em que se põe a escrita em dia antes do duche. Mas para já não pode ser. Depois de uma manhã de gravações soube muito bem", rematou.

