Marcantonio del Carlo e Iolanda Laranjeiro deram o nó há precisamente três anos, como destacaram no Instagram. Um dia especial que levou a atriz a lembrar sobretudo a surpresa que recebeu de Maria João Abreu.

"Faz hoje três anos. Que dissémos sim sem ligar aos ses. Que apostámos em cumprir tudo o que tanto desejávamos. Em três anos já vivemos tanta coisa. Tudo aquilo que da vida não se sonha e só no tropeço dos dias se descobre", começou por escrever.

"Destes três fizemo-nos três. E a Simone é melhor que qualquer um dos nossos mais lindos desejos. Parabéns Gruz. Temos vindo a fazer da vida um sítio mais perto do que sonhávamos", destacou, falando da filha que têm em comum e que nasceu no ano passado.

"E não posso deixar de lembrar que há três anos a minha família e amigos me fizeram muito muito feliz. Com toda a generosidade e amor. De surpresa em surpresa, a minha despedida de solteira e o dia do meu casamento, foram mágicos. Não me canso de agradecer por tanta felicidade que me proporcionaram. E tenho-o feito de lá para cá. Hoje permitam-me que lembre uma dessas surpresas: a da doce Maria João que, acompanhada pelo seu João, tratou de aprender e cantar a nossa música e fez com que eu casasse manchada de maquilhagem, ao combinar com a Simone que ela cantaria ao vivo enquanto eu dava os passos mais comoventes da minha Vida", lembrou.

Por sua vez, Marcantonio del Carlo disse: "[...] Obrigado Iolanda por me aturares, por me teres dado, nos teres dado a Simone. Obrigado Iolanda por seres tão bonita por dentro e por fora e nos cantos mais recônditos que se possa imaginar. Obrigado por me fazeres tão feliz quando chego a casa e sei que estás lá com o teu sorriso único. Amo-te".

Leia Também: Marcantonio del Carlo mostra nova foto do rosto da filha