Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, quis mostrar ao mundo que está novamente apaixonado... e muito feliz. O cantor apresentou a nova namorada na gala dos Billboard Latin Music Awards.

Marc Anthony compareceu na passadeira vermelha do evento ao lado de uma bonita mulher de quem apenas se sabe o nome. Madu Nicola primou pela elegância e mostrou-se muito cúmplice do artista, os dois chegaram até a trocar carícias e beijos apaixonados diante dos fotógrafos. Veja aqui as fotos.

Marc Anthony e Jennifer Lopez, recorde-se, foram casados entre 2004 e 2014, nascendo desse amor os gémeos Emme e Maximilian, de 13 anos. O cantor, de 53 anos, tem ainda outros filhos, frutos de relações anteriores.

