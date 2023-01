Estreou hoje, 6 de janeiro, o programa da TVI 'Máquina da Verdade'. A primeira convidada, de nome Amélia, quis provar que "casou virgem e que nunca traiu o marido".

Em lágrimas, Amélia revelou que o marido já saiu de casa em diversas ocasiões (voltando sempre meses depois) e que as traições por parte deste também foram várias ao longo das últimas décadas.

"O amor por ele é muito grande, mas o amor por si própria é pequenino", comentou Iva.

Amélia contou que o marido já lhe fez muitas acusações, entre elas, tê-lo traído com o próprio neto.

"Ele diz para [o meu neto] me sustentar. Durmo com o meu neto porque ele nasceu com um atraso cognitivo e sofreu um tentativa de abuso sexual e por isso tem muito medo de dormir sozinho", diz a convidada, de maneira a justificar a proximidade com o neto.

"[Quero provar] Que nunca traí o meu marido com ninguém, nunca tive relações sexuais com ninguém a não ser com ele, que as filhas são todas dele. E que não nos dá dinheiro para ajudar, vivemos com grandes dificuldades", completa.

No final, o teste confirmou a versão de Amélia, sendo que os resultados mostraram que esta casou virgem, que não casou com o marido por interesse económico e que nunca traiu o marido com o neto ou com outro homem.

