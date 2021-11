Marília Mendonça foi uma das pessoas que morreram no trágico acidente de avião na sexta-feira, no Brasil. A cantora estava a deslocar-se para um concerto.

O maquilhador da artista, Eduardo Guimarães, também ia estar presente no mesmo espetáculo para preparar a artista, mas não foi no avião com a restante equipa. Eduardo foi de carro para a cidade e já estava no hotel quando soube do acidente, segundo a revista Quem.

Em Goiânia no velório da artista brasileira, o maquilhador conversou com a revista e disse: "Sinto-me grato pela minha vida, mas a perda é tão maior... Perdi os meus grandes amigos. O saldo, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria os meus amigos juntos", desabafou.

"Acabei por ir direto de São Paulo para Belo Horizonte. E de lá peguei num carro até Caratinga. Mandaram-me uma foto a perguntar se era o avião dela. E eu ainda disse: 'Não, acho que estão a viajar'. E depois tudo foi acontecendo e foi essa fatalidade", explicou.

Eduardo Guimarães destacou também que Marília Mendonça, de 26 anos, estava numa boa fase da sua vida. "Estava a realizar-se como pessoa, fisicamente a ver resultados, isso com certeza que influenciava. Ela estava numa fase muito feliz", disse.

"O fim de semana passado foi de quatro dias de espetáculos e parecia que ela ia explodir de felicidade. Parece que foi uma despedida, dos últimos momentos a serem fechados com chave de ouro", rematou.

