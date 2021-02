Manuela Couto e Fernando Luís estão juntos na nova novela da SIC, 'A Serra', que estou esta semana no canal. E foi precisamente este trabalho que a atriz destacou na sua página de Instagram, realçando também a grande amizade que tem com o colega e amigo.

"Começámos esta brincadeira na idade das brincadeiras. Tínhamos 10, 12 anos e não sabíamos que brincar podia ser uma profissão. Tivemos uma infância e uma adolescência maravilhosas. Sempre no palco, sempre a rir, a chorar, a chorar a rir", recordou Manuela Couto na legenda de uma imagem de uma das cenas da referida novela.

"Hoje, todos os dias, em todas as cenas vamos a esse lugar mágico! Choramos e rimos, choramos a rir! E grande parte do meu prazer de fazer esta novela vem do facto de estar com o Fernando Luís! Temos tanta sorte", completou.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, que fizeram questão de destacar o carinho que têm por ambos os atores. Veja todas as reações na publicação abaixo:

