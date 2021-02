Estreou esta semana a nova novela da SIC, 'A Serra', que conta no painel de protagonistas com nomes como o de Júlia Palha e José Mata. E foi precisamente com este último ator que Jorge Corrula brincou na recente publicação que fez na sua página de Instagram.

O também ator posou ao lado de um cartaz protagonizado por Mata e Júlia Palha, tendo-se posicionado de forma a tapar o colega, fingindo desta forma que iria substituir o mesmo na nova novela.

"É pena o José Mata ser substituído tão prematuramente desta produção, até se estava a desenrascar, mas foi um pedido da Júlia Palha, que já não aguentava, coitada, enfim mexericos de bastidores que não importa aqui falar! Boa Sorte Zé, melhores dias Verão", escreveu, na brincadeira, na legenda da imagem.

