Manuela Couto vive esta terça-feira uma data feliz com o aniversário do filho Manuel, que sopra as velas pela 21.ª primavera.

A data mereceu destaque nas redes sociais da atriz e foi logo nas primeiras horas do dia que a mamã babada transbordou amor numa carinhosa mensagem.

"Meu filho Manel, és luz, luz todos os dias desde o primeiro momento. Para mim, para todos os que estão à tua volta! Todos os dias me ensinas a bondade, a ternura, a compreensão! Parabéns, meu filho! 21 anos de alegrias", escreveu na legenda de uma memória de ambos.

Vale referir que Manuela é ainda mãe de João, de 26 anos. Os dois rapazes são fruto da relação com Manuel Terrinha.

