Manuel Marques completa esta terça-feira, 9 de maio, 48 anos de vida. O dia é especial e mereceu por isso uma declaração de amor pública por parte da namorada do ator.

A jovem atriz Beatriz Barosa partilhou uma fotografia ao lado do companheiro e na legenda declarou todo o seu amor.

"É fácil encantarmo-nos pelo Manuel Marques. Desde a sua comicidade natural à generosidade absoluta, passando pela sensibilidade e por uma inteligência desconcertante, são vários pontos a favor", começou por referir.

"Imaginem agora que têm a sorte de partilhar a vida com ele… Ok, podem parar de imaginar. Eu sou mesmo muito privilegiada! E não é que as tais borboletas continuam cá?", continuou a também atriz, mostrando-se tão apaixonada como quando a relação começou.

"Muitos parabéns, meu amor! Desejo que sejas sempre feliz, de preferência com esta mimalha a abraçar-te", completou.

Manuel Marques e Beatriz Barosa, 23 anos mais nova, conheceram-se no elenco da novela 'Festa é Festa'. O namoro foi assumido em setembro de 2021, três meses depois de o ator confirmar estar separado de Ana Martins - mãe das suas duas filhas.