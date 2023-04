Como é habitual, Manuel Luís Goucha revelou na sua página de Instagram o próximo convidado do programa 'Conta-me', da TVI.

O apresentador esteve à conversa com o jornalista Pedro Benevides e a entrevista vai para o ar no próximo sábado, dia 15 de abril.

"Sou fã do seu jeito de nos contar as noticias e da sua simpatia. Faltava conhecê-lo como pessoa. Junte-se a nós no próximo sábado. Pedro Benevides no 'Conta-me'", anunciou Goucha junto de um vídeo que promove a entrevista.

