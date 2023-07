Manuel Luís Goucha voltou a ficar nomeado aos prémios Globos de Ouro, que são anualmente transmitidos pela SIC.

O apresentador da TVI está entre os rostos conhecidos que podem levar para casa no dia 1 de outubro o troféu de Personalidade do Ano. No Instagram já reagiu à novidade, revelando que vai estar novamente na gala.

"Honra-me saber-me nomeado pela segunda vez e em tão magnífica companhia para os Globos de Ouro. Dia 1 de outubro lá estarei e já tenho a farpela escolhida", disse Manuel Luís Goucha.

Esta terça-feira foi anunciado que a cerimónia da entrega dos Globos de Ouro vai decorrer no dia 1 de outubro. A gala vai ser novamente apresentada por Clara de Sousa.

