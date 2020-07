O repórter Hélder Reis esteve, na manhã desta terça-feira, 21 de julho, no programa 'Casa Feliz', formato que substituiu 'O Programa da Cristina' logo após a saída da apresentadora Cristina Ferreira da SIC para a TVI.

Durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, que estão neste momento à frente do formato, Hélder Reis destacou, com muito carinho, o apoio de Manuel Luísa Goucha.

O apresentador da TVI não ficou indiferente às palavras do repórter da RTP e fez questão de partilhar esse excerto da conversa na sua página de Instagram.

"Um filho. Um amor de (e para) sempre. Obrigado Hélder", escreveu na legenda do vídeo do programa da SIC. Veja na publicação abaixo:

