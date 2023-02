Na tarde desta quarta-feira, 8 de fevereiro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da TVI a fadista Lenita Gentil, com que fez uma viagem pelas muitas memórias que a artista guarda.

A certo momento da conversa, Lenita revelou que o pai era um adepto ferrenho do FC. Porto, acabando por sugerir Pinto da Costa como um bom entrevistado para o apresentador.

"Adorava conversar com ele", notou Goucha, acrescentando que admira o lado mais artístico do presidente do clube dos dragões, como o facto de gostar de ler poesia e ver novelas.

"Gostava de conhecer esse homem. Nunca andei atrás de um homem tantos anos como ando atrás do Pinto da Costa. Hei de conseguir", completa.

Veja o momento.

