Manuel Luís Goucha tem vindo a aproveitar ao máximo as suas férias. Para este ano, o apresentador optou por ficar no seu monte alentejano, em Monforte, uma vez que as viagens para fora estão limitadas por causa da pandemia.

Nas redes sociais, Goucha tem vindo a partilhar alguns momentos com os seus fãs como aquele de que lhe vamos falar agora.

Tratam-se de imagens que retratam momentos de "mimos" entre Manuel e os seus cães.

Ora veja!

