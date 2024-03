Manuel Luís Goucha usou a sua conta no Instagram para denunciar uma "fraude", conforme o próprio anunciou. Em causa está o facto de no X (antigo Twitter) estar a circular uma montagem fotográfica sua na qual aparece algemado.

"Fraude! Mais uma! Já perdi a conta às que utilizando o meu nome e figura procuram enganar os mais incautos. De páginas falsas a supostas notícias que me colocam como 'agressor' de figuras conhecidas, como Nuno Homem de Sá e Joana Amaral Dias, já vi de tudo! Hoje o jornalista Paulo Abreu enviou-me esta foto que circula na internet", começou por dizer.

"Que dizer? Se nalguns casos a marosca é bem feita, até usam ilegalmente os cabeçalhos de jornais credíveis como que para validar a notícia neste a montagem é ridiculamente amadora e facilmente desmontável. Mas alguma vez me apresento assim, atarracado, barrigudo e com o ar mais desmazelado deste mundo? Nunca com um casaco aberto e uma camisa pingona!", continuou, alertando depois para o perigo de clicar na suposta notícia.

"Afora o gozo saiba que em tendo vontade em clicar para saber mais incorre em perigos como o de ver os seus dados copiados. É caso para dizer que 'a curiosidade pode matar o gato!'. Já são tantas as vezes que usam (abusiva e enganosamente ) a minha imagem que ainda me convenço que sou das figuras mais conhecidas e populares deste país. Só pode!", concluiu.

