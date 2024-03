Em 2005, um dos programas de maior sucesso da TVI foi o reality show 'Quinta das Celebridades', que teve entre o grupo de concorrentes personalidades como Gonçalo Diniz, Elsa Raposo e Arlinda Mestre.

A fotógrafa, que acabou por ficar conhecida pelo público devido à sua extravagância, esteve hoje, 18 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha, no programa das tardes do apresentador.

Durante a entrevista, Arlinda lembrou a sua participação: "Gostei muito de estar na 'Quinta'. Não era aquela louca, não é? Mas gostei muito de dar aquele papel", assegurou.

"Aquela loucura era sinónimo de mulher livre", respondeu Manuel Luís Goucha.

"Sim, mas também era demais, não é? Era mais show off para as câmaras também, porque era um programa", acrescenta, notando que "as pessoas adoravam vê-la na rua".

Veja o momento.

