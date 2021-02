Mandy Moore não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida. A atriz foi mãe pela primeira vez, do pequeno August Harrison, na semana passada.

Poucos dias depois de anunciar o nascimento do bebé, fruto do casamento com Taylor Goldsmith, a atriz surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia ternurenta do menino, mas sem mostrar o rosto do mesmo.

"Uma semana na Terra. A melhor semana de todas", escreveu a mãe 'babada' na legenda da imagem que rapidamente despertou a atenção de muitos seguidores.

