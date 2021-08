Mandy Moore foi mãe pela primeira vez há seis meses, um dia especial que recordou na sua página de Instagram.

Esta sexta-feira, 20 de agosto, a atriz surpreendeu os seguidores com novas imagens do bebé, o pequeno August "Gus" Harrison. "Seis meses com o rapaz mais feliz e doce e o amor mais indescritível e incondicional. Somos os mais sortudos e amamos-te muito, Gus", escreveu na legenda dos registos fotográficos.

De lembrar que o menino é fruto do casamento da estrela de 'This Is Us' com Taylor Goldsmith.

