Ana Garcia Martins fez uma publicação na sua conta de Instagram a queixar-se da forma como foi atendida num restaurante no Algarve, em Sagres. Num longo relato, a influencer explicou o sucedido.

"Fomos jantar ao restaurante A Sagres, em Sagres. Não tínhamos reserva, mas disseram que nos arranjavam mesa em 15 minutos. Fomos para o carro esperar e, ao fim de 15 minutos, uma funcionário veio avisar que, afinal, só tinha mesa dali a meia hora. Meia hora depois, avisam que afinal não têm mesa ou que só conseguiram uma em frente à casa de banho. Como estávamos por tudo, dissemos que sim e disseram-nos que iam preparar a mesa. Voltámos ao fim de uns minutos e estivemos um quarto de hora à porta com todos os funcionários a fingir que não nos viam", começa por dizer.

Queixa feita por Ana Garcia Martins© Instagram - Pipoca Mais Doce

"Chamámos um deles, explicámos que estávamos há uma hora à espera de mesa. Disse que só conseguia mesa perto da casa de banho, dissemos outra vez que sim e respondeu-nos que 'ia preparar a mesa' que, supostamente, já estava pronta há uns 20 minutos", continua.

"Com isto tudo, e com a arrogância com que fomos tratados, decidimos que não íamos ficar para jantar, pedimos o livro de reclamações e foi-nos recusado. Disseram que só davam na presença da GNR, o que é completamente ilegal, mandaram-nos sair do restaurante, foram agressivos e completamente despropositados. Ligámos para a GNR, que estava em patrulha e não conseguia dirigir-se ao restaurante naquele momento", lamenta.

Queixa feita por Ana Garcia Martins© Instagram - Pipoca Mais Doce

"Estou nas redes sociais há quase 18 anos, contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que me queixei publicamente de algum serviço, tenho o maior respeito pela restauração, mas também acho que, por vezes, há abusivas, maus profissionais e um total desrespeito para com os clientes. Provavelmente, para este restaurante era indiferente não atender mais dois clientes, mas esquecem-se que dois clientes podem partilhar a má experiência que tiveram com muitas pessoas e assim se perdem potenciais novos clientes. Amanhã faremos reclamação online e espero, para bem do sucesso do 'A Sagres', que o serviço melhore radicalmente", completa.

Queixa feita por Ana Garcia Martins© Instagram - Pipoca Mais Doce

