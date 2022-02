Joana Albuquerque não conseguiu ficar indiferente aos vários comentários ofensivos que recebeu depois de ter partilhado na sua conta oficial de Instagram um conjunto de fotografias onde aparece com um decote acentuado.

As mensagens ofensivas e críticas dos internautas referem-se ao facto de, alegadamente, a antiga concorrente do 'Big Brother' continuar com "as mamas descaídas" após ter feito uma cirurgia estética para o levantamento dos seios.

"A começar a minha tarde pensativa. Porque é que as minhas mamas são sempre assunto? Que eu saiba, ninguém as pagou nem nenhum de vocês me pariu", reagiu a jovem designer, que resolveu ainda tornar públicas as mais ofensivas mensagens que recebeu ao logo das últimas horas.

Veja na galeria a resposta de Joana e as imagens que deram origem às críticas.

