Rita Pereira não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram o novo penteado do filho, o pequeno Lonô. Em imagens do menino que publicou nas stories, a atriz revelou o seu lado de 'mamã babada'.

"O rei disto tudo", escreveu numa das fotografias na qual Lonô posa num cadeirão.

Numa outra, Rita revela que o filho não deixa que ninguém lhe toque no cabelo.

O novo visual de Lonô, fruto do relacionamento da artista com Guillaume Lalung, pode ser visto de seguida:



© Instagram - Rita Pereira



© Instagram - Rita Pereira