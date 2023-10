Maluma lançou há poucas hora o vídeoclip da sua nova música, 'Procura', no qual revela que vai ser pai pela primeira vez.

Apesar de ter sido sempre muito discreto no que respeita à sua relação, o cantor colombiano, de 29 anos, decidiu finalmente mostrar diversas imagens da namorada, Susana Gómez, durante o videoclip, que termina de forma muito emocionante.

Nas imagens pode ver-se o casal durante uma ecografia, assim como com as fotos da mesma na mão e, por fim, um chá de revelação no qual descobrem que vão ser pais de uma menina.

Veja o videoclip abaixo.

