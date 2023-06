José Carlos Malato reagiu publicamente ao facto de ter sido visado numa piada feita na mais recente emissão de 'As Três da Manhã', da rádio Renascença.

"De que é que tens mais saudades, de quando o João Baião estava na RTP ou de quando o Malato não estava para lá de Marraquexe?", questionou Joana Marques, dirigindo-se à comunicadora.

"A Tânia Ribas de Oliveira foi 'As Três da Manhã', da Renascença. As star padrecas do patriarcado e as beatas amestradas disseram que eu estava para lá de Marraquexe numa das perguntas. Talvez a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galvão queiram explicar o que querem dizer com isso. O resto é lixo. Fico à espera sentado aqui num banquinho. Digam lá, vá", atirou José Carlos Malato.

Desta forma, o apresentador parece mostrar-se algo incomodado com o facto de o seu nome ter sido referido. Também o aparente desagrado para com Joana Marques, a quem parece referir-se quando fala em "lixo", fica claro.



