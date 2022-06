José Carlos Malato fez mais um desabafo nas stories da sua conta de Instagram. O apresentador, de 58 anos, refletiu sobre a sua carreira de comunicador e os desafios inerentes à mesma.

"Trinta anos de carreira. De rádio e de televisão. Comecei com os melhores e com os piores. Com trastes e com uns mais ou menos. Aprendi com os génios e com os simples. Com senhores e com traidores, com resistentes e com desistentes. Com vencedores que falharam e com falhados que acabaram vencedores", nota.

"Que vida esta. Não queria outra, mas não a desejo a ninguém. Cada um com as suas dores. Cada um com os seus pensamentos. Não acredito que cada um durma bem com a sua consciência. E que outros durmam profundamente. A vida é assim. Com todas as nuances", nota ainda.



"Três décadas de carreira. Três nomes. Uma vida para agradecer. Luis Montez. Emídio Rangel e Nuno Santos. Obrigado", completa.



