Cristina Ferreira voltou a estar no centro da polémica durante a presente semana. Além de uma alegada guerra com Teresa Guilherme, entretanto esclarecida pela TVI, surgiram rumores de que a diretora de ficção e entretenimento da TVI estaria de costas voltadas com Gabriela Sobral - diretora de conteúdos da Plural, produtora das novelas da TVI.

Perante as especulações, a estação de Queluz de Baixo veio a público informar, através de uma fonte oficial da comunicação do canal, que as notícias não são verdadeiras.

"A TVI vem informar que não existe nenhum mal-estar entre a Gabriela Sobral e a Cristina Ferreira. Já se conhecem há muito anos e estão juntas a trabalhar nas novelas da TVI num ambiente saudável e com um único objetivo: levar os melhores produtos de ficção aos portugueses", garante o canal.

