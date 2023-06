Helena Isabel Patrício, uma das comentadoras do programa 'TVI Extra', esclareceu uma notícia que saiu a seu respeito na imprensa cor-de-rosa e que dava conta que geraria mal-estar entre os colegas do formato, particularmente com Cinha Jardim, devido aos decotes mais pronunciados que usa.

"Já disse aqui e volto a dizer que não se fala mais no assunto dos decotes da Helena, porque já chega. Disse duas ou três vezes que me incomodam decotes grandes, é uma coisa que a mim me incomoda", justifica Cinha.

Na sua visão, as mulheres como Helena têm "todo o direito" a usar o que quiserem, mas que esta tem também o direito a dizer "que não gosta".

"Não quer dizer que não aceite os decotes de em qualquer outro lado. Já estive com a Helena [em lugares] onde ela já teve decotes maiores que este. Eu digo na televisão, num local de trabalho, mais nada", explica.

Entretanto, Helena garantiu que não há qualquer tipo de inimizade entre esta e Cinha, referindo que o ambiente no programa é bastante bom. No final deixou uma mensagem.

"Quero que me deixem em paz. É que eu sou tão feliz todos os dias, com elas [mamas] ou sem elas. Sou mais feliz que vocês. As minhas maminhas causam mais mal-estar no público do que em mim", completa.

Veja a mensagem completa: Helena Isabel Patrício atira: "Os meus decotes não me tiram dignidade"

Leia Também: Helena Isabel Patrício reage a acusações de criar mal-estar na TVI