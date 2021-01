Morreu Paulo Abreu de Lima, compositor, intérprete e escritor de canções intemporais. A perda foi assinalada nas redes sociais por Diogo Clemente, que num texto emotivo lembrou o percurso excecional do artista alentejano.

"Mais um excecional que partiu. Um pensador e um poeta com o coração do tamanho da Sé. Nos olhares, nos gestos e na forma como abraçava ou servia o vinho via-se sempre um prazer enorme de viver e ser boa pessoa, na paz, no bem, viver nas e das coisas que importam", começa por escrever o ex-companheiro de Carolina Deslandes.

"Foi e será sempre uma inspiração para todos os que se cruzaram com ele. Fica a obra. Um apertado abraço, meu grande Paulo", termina.

Paulo Abreu de Lima, recorde-se, foi responsável por vários temas que brilharam no Festival da Canção, da sua autoria fazem ainda parte as letras de ‘Feira de Castro’, de Mariza, e ‘Não me esperes de volta’, de Raquel Tavares.

