Depois de uma semana de férias, "para pôr a cabeça no lugar", Ana Guiomar está de volta às gravações de 'Festa é Festa'.

E no dia em voltou a trabalhar junto dos colegas, que fazem parte do restante elenco da trama de sucesso da TVI, Guiomar partilhou na sua conta oficial de Instagram um longo desabafo onde deixa clara a importância que este projeto tem na sua vida.

"Limpar a alma, respirar fundo e pensar no futuro. Mais do que audiências, personagens grandes ou textos densos, aquilo que às vezes é preciso, que eu preciso, é das pessoas. Pessoas que acreditam, que vão com tudo, cheias de garra, que me motivam e que me fazem bem! Pessoas que não se levam a sério, que perdem tempo a pôr a conversa em dia, a perguntar pelo cão, pela avó, a perguntar como estamos, o que achamos e se nos sentimos confortáveis", declara.

Por fim, o balanço da semana e o agradecimento aos colegas: "Que semana incrível, divertida e a fazer coisas muito, muito giras! Estou feliz. Obrigada Pedro Brandão pela motivação e frescura e aos maravilhosos colegas Sílvia Rizzoo, Pedro Alves, Pedro Teixeira, Ana Brito e Cunha e Manuel Marques pela semana incrível que tivemos. Vem aí coisas muito, muito lindas".

Quem não ficou indiferente às palavras da atriz foi Cristina Ferreira. "Fico tão feliz com isto", reagiu a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

