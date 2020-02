Liliana Filipa tem estado no centro da polémica na imprensa cor-de-rosa desde que assumiu perante os seus seguidores que emagreceu mais do que era suposto no pós-parto do seu segundo filho, Santi, que nasceu em dezembro de 2019.

Depois de a ex-'Casa dos Segredos' ter dito que nunca esteve tão magra, os internautas passaram a reparar mais nas suas curvas e as críticas não se fizeram tardar.

Indiferente aos comentários menos positivos, Liliana resolveu esta segunda-feira partilhar na sua conta oficial de Instagram uma imagem onde se mostra em lingerie. Uma forma provar que está confiante com as suas curvas.

Leia Também: Após ser mãe pela 2.ª vez, fãs criticam Liliana Filipa por estar magra