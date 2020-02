Dois meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, do bebé Santi, Liliana Filipa confessou em resposta a perguntas colocadas no Instagram pelos seus seguidores que sofreu uma enorme alteração no seu peso desde que foi mãe.

"Lili, é impressão minha ou estás muito mais magra depois de teres tido o Santi?", questionou uma internauta.

"Estou mesmo muito mais magra. Nunca estive tão magra como agora. Acho que é do stress, noites mal dormidas e as refeições pouco elaboradas", lamentou a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, que é ainda mãe de uma menina de um ano, Ariel, e uma empresária de sucesso com as suas marcas de biquínis e sapatos.

"Acredito que é só uma fase e vou conseguir o equilíbrio em breve", acrescentou, mostrando-se confiante no que ao futuro diz respeito.

