Maggie Grace, atriz da série 'Lost', anunciou esta sexta-feira estar grávida. Aos 36 anos, espera o primeiro filho, fruto do casamento com Brent Bushnell, com quem deu o nó em 2017.

"No meio destes tempos incertos, fomos abençoados com um lembrete do que é mais importante. O nosso primeiro [bebé] chega este verão", afirmou.

A atriz rematou ainda a mensagem com palavras de empatia e esperança aos fãs: "Envio amor para vocês e para as vossas famílias, que estejam seguros e saudáveis".

