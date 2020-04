Mafalda Teixeira celebrou o seu 38.º aniversário este domingo, 5 de abril, como a própria destacou nas redes sociais.

A cumprir o isolamento social voluntário, a atriz contou com um aniversário diferente, uma vez que não teve a oportunidade de realizar uma grande festa e reunir todos os que mais ama. No entanto, não deixou de comemorar a data com os amores da sua vida: o companheiro e o filho.

"Um dia de aniversário muito feliz", escreveu na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram, onde surge ao lado de Jorge Kapinha e do pequeno Gabriel.

Por sua vez, Kapinha também assinalou a data na mesma rede social.

Leia Também: Sara Barradas assinala aniversário da filha com nova foto da bebé