Além do gosto pela criação de conteúdos digitais, Mafalda Sampaio é uma fã de bricolage e projetos que puxem pela sua criatividade. Neste sentido, pôs mãos à obra e testou os dotes de decoradora numa reformulação ao quarto da filha, Madalena, de dois anos.

A última 'missão' do ano foi pintar, colocar papel de parede e jogar com os acessórios decorativos. Orgulhosa do resultado final, a youtuber não resistiu em partilhar todos os detalhes com os mais de 500 mil seguidores.

Curioso para ver? Espreite na galeria.

