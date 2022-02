Depois do desfecho das eleições legislativas, que deram a maioria absoluta a António Costa, primeiro-ministro e líder do Partido Socialista, a digital influencer Mafalda Sampaio ficou curiosa com as preferências políticas dos seus seguidores.

Neste sentido, quis saber em que partido votaram os internautas e abriu várias caixas com opções nas Instagram Stories para que pudessem 'votar', prometendo posteriormente partilhar os resultados.

"Afinal, quem votou António Costa? Deixem aqui, não partilho os vossos nomes, só os resultados. Ajudem-me a perceber quem são vocês, malta", escreveu.

Mais tarde, regressou à rede social para agradecer as partilhas e afirmou que publicaria os resultados esta terça-feira.

Leia Também: Que doçura! Mafalda Sampaio 'derrete' seguidores com fotos do filho bebé