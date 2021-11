Mafalda Sampaio partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde mostra a sua recuperação física no pós-parto.

"Já não há barriga, só um pouquinho", realça a digital influencer num vídeo onde mostra como está o seu corpo.

Mafalda, recorde-se, foi mãe do segundo filho, Francisco, no dia 1 de novembro deste ano.

O menino veio juntar-se a Madalena, de três anos. As duas crianças nascem do casamento de 'A Maria Vaidosa', como ficou conhecida entre o público, com Guilherme Silva.

