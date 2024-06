Mafalda Sampaio encontra-se na reta final da sua terceira gravidez. A conhecida influenciadora digital assinalou o momento na sua página de Instagram, refletindo sobre o momento de enorme felicidade por que passa atualmente.

"Chegámos ao último trimestre, faltam menos de dois meses para ser, oficialmente, mãe de 3!", começa por notar.

"Se ao início fiquei muito assustada, agora sei que vai ser espetacular. Este bebé vai ter uma mãe descomplicada, que já sabe ao que vai, sem grandes expectativas, com a certeza de que as noites mal dormidas vão passar e com elas os barulhinhos de recém nascido também", sublinha.

"Vamos aproveitar o último bebé da casa da melhor maneira possível", termina.

Importa notar que Mafalda já é mãe de Madalena, de cinco anos, e de Francisco, de dois, ambos frutos da relação com Guilherme Machado.

