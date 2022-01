Mafalda Sampaio foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas na categoria de Influenciadoras Digitais, uma conquista que a deixou particularmente "grata" e que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Ganhei o Prémio Cinco Estrelas e não poderia estar mais grata a todas as pessoas que me têm vindo a acompanhar. Este prémio é atribuído com base em parâmetros como confiança, satisfação inovação e carisma, avaliados pelo consumidor. Em 2014, quando publiquei o meu primeiro vídeo no YouTube, estava longe de imaginar as proporções que isto iria tomar. Sou muito feliz a partilhar parte da minha vida e experiências convosco. Obrigada por tornarem tudo isto possível e, acima de tudo, por confiarem", escreveu.

De recordar que Mafalda Sampaio destacou-se na esfera digital com o seu canal de YouTube onde se apresentava como 'A Maria Vaidosa'. Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a dedicar mais ao Instagram, onde já soma 590 mil seguidores.

