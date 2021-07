Mafalda Sampaio fez um desabafo nas stories da sua conta de Instagram relativamente a uma tendência que se verifica nesta plataforma: o uso de filtros que alteram as características do rosto dos utilizadores.

"Esta história do uso de filtros afetou-me a mim enquanto pessoa que passa horas aqui nas redes sociais", começa por dizer a influencer.

"O que acho é que o facto de consumirmos, continuamente, várias horas de pessoas a usar filtros para embelezar a pele, para afinar o nariz, para pôr a boca maior, para alterar completamente as nossas características... honestamente, tudo isso, contribui para [as pessoas se sentirem mal] - inconscientemente, porque nem é uma coisa pensada. Acabei por sentir que a minha pele era nojenta por ver outras pessoas sempre com filtro", confessa.

"Comecei a aperceber-me que só fazia stories com filtros. O meu problema era mais com a pele, porque tenho com mais acne. Às tantas achava que a minha pele era horrível. Já que sou influencer que use esta plataforma para fazer chegar a outras mulheres esta mensagem", defende.

Entretanto, deixa uma série de críticas a outros comunicadores digitais: "Depois fico ainda mais doente quando vejo reviews de produtos de skin care (tratamento de pele) e estão a usar filtros. Não façam isso. Não sou radical em nada. Agora nos stories que é tão realidade, não acho fixe usar constantemente filtros. Não consigo ver a pessoa na realidade. É arranjar um equilíbrio".

Entretanto, Mafalda fez a seguinte publicação sobre o assunto:

