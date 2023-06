Foi ao mostrar uma nova fotografia do filho mais novo, o bebé António, que Mafalda Rodiles voltou a falar abertamente sobre a maternidade.

"Ontem fui comer um gelado com a Mel [filha mais velha] e percebi que não tenho mais um recém nascido. Tenho um gordinho fofo de um mês e meio, que já pesa 5 kg e que ontem durante o dia mal dormiu", começou por contar na legenda da imagem.

"Já partilhei com vocês que o parto e os primeiros meses são a minha fase favorita, mas passa tão rápido que há uma parte minha que pensa 'se calhar era giro termos mais um bebé daqui a uns tempos'", destacou de seguida. "Mas depois vem a parte racional que me diz, se calhar é melhor não", acrescentou, revelando de seguida que quer ser assistente de parto.

"Então, e como não posso ter mais 10 partos, decidi que vou começar a acompanhar mulheres como doula. Mas… não o posso fazer já com o António tão pequeno, porque é uma profissão que exige uma enorme disponibilidade e ficar 'on call', porque nunca sabemos quando é que o bebé vai nascer", partilhou com os fãs.

"Tenho dentro de mim esta vontade enorme de ajudar mulheres que não conseguem engravidar, mulheres grávidas, mulheres no pós-parto, mulheres com filhos pequenos que se possam sentir meio perdidas ou não compreendidas. Então vou começar por criar rodas de mulheres para falarmos de tanta coisa que há para falar e partilharmos experiências", disse, mostrando-se "muito feliz com esta decisão".

De recordar que além de António, que é fruto da atual relação com Gustavo Santos, Mafalda Rodiles é ainda mãe de Mel e Martin, da relação passada com Edgar Miranda.

