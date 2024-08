Mafalda Castro publicou no Instagram novas imagens do filho, Manel, que nasceu no dia 20 de junho.

"Um dia cheio na vida de Manel", disse a mamã ao mostrar um conjunto de imagens em que aparece na companhia do bebé, que foi vestido a rigor para ir almoçar fora.

Vejas as fotografias que estão na galeria e 'derreta-se' com o menino.

De recordar que Manel é fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.