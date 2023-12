Mafalda Castro denunciou nas redes sociais esta segunda-feira, dia 18 de dezembro, uma situação que envolveu a sua mãe e que a deixou indignada.

A apresentadora expôs um caso que demonstra as fragilidades do Sistema Nacional de Saúde, começando por escrever: "A minha mãe tem esclerose múltipla (uma doença autoimune e degenerativa). É seguida há sete anos no Hospital de Cascais. Hoje, chegou lá e soube que não havia nenhum neurologistas, que tinham todos saído, não podendo ser seguida, ter medicação ou alguma urgência".

Nessa mesma partilha, Mafalda gravou-se a dizer: "Acabei de receber um telefonema da minha mãe e não consigo não vir aqui dizer alguma coisa, porque as redes sociais também servem para isso. Recebi um telefonema da minha mãe a dizer que saiu agora do Hospital de Cascais e que não há um único médico em Neurologia disponível para acompanhá-la no Hospital de Cascais".

De seguida, a comunicadora da TVI acrescentou: "Não sabem o que é que vão fazer, não sabem se há algum médico para poder acompanhá-la, portanto, se a minha mãe tiver alguma urgência, ou qualquer pessoa com esta doença ou outra doença neurológica não poderá ser acompanhada nem sequer em urgência no hospital de Cascais. Nós sabemos, obviamente, qual é o estado do Sistema Nacional de Saúde, isto é só mais uma [situação]. Os médicos saíram e foram para hospitais privados, como era de esperar. Sabemos todos o estado do SNS, portanto, nada de novo nestes dias, infelizmente, só que não há sequer nenhuma previsão de quando é que isto pode ter alguma solução, se vai ter alguma solução".

"Aqui estou a falar sobre isto porque, se não falarmos, pelos vistos, não chega a lado nenhum e não há solução para ninguém. Nem todos temos, infelizmente, a opção de ir ao privado em situações de urgência sequer. Acho que é alguma coisa que temos que falar e fazer alguma coisa sobre isto", concluiu Mafalda Castro.

