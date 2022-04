Ainda de férias nos Estados Unidos, para onde viajou a propósito do festival Coachella, Mafalda Castro e o namorado, Rui Simões, foram surpreendidos com um percalço.

Esta segunda-feira, a apresentadora e o radialista viram-se a braços com um furo num pneu que os levou a passar várias horas num estabelecimento de assistência.

Contudo, Mafalda vestiu-se a rigor, com um look totalmente verde, preparada para rumar ao festival assim que o problema com o carro estivesse resolvido.

"O dia em que ficamos 4 horas numa loja de pneus em vez de ir ao Revolve Festival", escreveu ao partilhar o look no Instagram.

Mafalda Castro adiantou ainda que depois de irem ao festival, viajaram até Los Angeles, onde vão desfrutar dos últimos momentos da viagem.

