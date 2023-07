Mafalda Castro despediu-se esta sexta-feira, dia 28 de julho, dos 'Diários' de 'Casamento Marcado' mas parece que já se sabe qual é o seu próximo projeto na TVI.

Miguel Vala Leitão, coordenador de programas como 'Big Brother' e 'TVI Extra', partilhou no Instagram um vídeo onde Mafalda fala sobre o final de 'Casamento Marcado' e, no final, os dois falam na estreia do reality show mais antigo do país, que acontece já em setembro.

"Sabes o que estou a ver atrás de ti? O 'Big Brother', que é já amanhã!", atirou Miguel, deixando Mafalda com um grande sorriso no rosto. Veja na galeria o momento.

Leia Também: Elegância e estilo nas manhãs! Os looks de Mafalda Castro no 'Dois às 10'