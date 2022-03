Dina e Tiago foram o primeiro casal a dar o nó na terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'. Os noivos não ficaram totalmente desagradados ao conhecerem-se no altar, porém a mãe de Tiago não escondeu o seu desagrado inicial com ao conhecer a mulher que ia casar com o filho

"Ela tem cara de cavalo", atirou a mãe do noivo para os restantes convidados, sem saber que estaria a ser ouvida. Mais tarde, questionada pela produção do formato, a senhora referiu que o importante é o interior da pessoa e não tanto a sua imagem exterior.

Este esteve longe de ser o único comentário polémico da mãe de Tiago. A sua postura mereceu duras críticas nas redes sociais, não apenas por criticar a imagem da nova nora, como também por relembrar constantemente o filho de que gostaria que ele tivesse casado com a ex-namorada.

Quanto aos noivos, parece que depois do impacto inicial, Dina e Tiago começam a perceber que talvez tenhas objetivos diferentes quanto à participação de ambos no formato.

