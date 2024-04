Meghan Markle e o príncipe Harry foram os anfitriões de um evento que celebrou a cultura afro-americana.

O duque, de 39 anos, e a duquesa, de 42, revelaram imagens da ocasião no seu website, detalhando o projeto com a The Kinsey African American Art and History Collection.

Esta coleção, segundo a fundação dos duques de Sussex, é uma das que contém mais artefatos, documentos e pertences de arte afro-americana.

O evento aconteceu no Sofi Stadium em Hollywood Park.

Doria Ragland, mãe de Meghan, não faltou, sendo que teve a oportunidade de conhecer, inclusive, Tina Knowles, mãe de Beyoncé.

Leia Também: A reaparição surpresa de Meghan Markle. Duquesa visitou uma pediatria