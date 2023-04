Depois do comunicado da família de Marília Mendonça que se mostrou "chocada" com a divulgação de imagens do corpo da cantora no momento em que foi feita a autópsia, a mãe da artista decidiu pronunciar-se no Instagram.

Nas stories da sua página de Instagram, Ruth Moreira começou por dizer esta sexta-feira, dia 14 de abril: "Está tudo bem com a família, apesar do episódio de ontem".

"Não me pronunciei ontem [quinta-feira, dia 13 de abril] por causa do Leozinho [seu neto e filho da falecida cantora]. O Leozinho já entende alguma coisa que eu diga, já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade", explicou.

"Mas também não me surpreende... Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já tinham feito [da] outra vez", recordou, referindo-se à divulgação de imagens do acidente da filha.

"O que está a faltar é lei. Está a faltar justiça. Aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, não respeitam a família", destacou.

"Quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar-se de mim num certo momento das vossas vidas. Não vos desejo a dor que passei", acrescentou. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda do avião em que seguia. A cantora é mãe de Léo, fruto da relação que viveu com Murilo Huff.

