Juliana Paes contou esta terça-feira, dia 28, que a mãe, Regina, estava com alguns sintomas do novo coronavírus. Inicialmente, os resultados não foram conclusivos, no entanto, o diagnóstico acabou por chegar.

"Hoje de manhã a minha mãe acordou com sintomas da Covid-19, a sentir-se mal. Os resultados dos exames não são conclusivos, estamos aqui em casa apreensivos. Vou ter que tomar as rédias, algumas precauções, algumas medidas. Eu não moro com ela, tem a minha avozinha que mora com ela, de 89 anos", começou por explicar, antes de confirmar o diagnóstico.

Horas depois, ao dizer que a mãe tinha testado positivo para a Covid-19, Juliana Paes garantiu que a progenitora se encontra bem e está a ser tratada em casa. Além disso, aproveitou ainda o momento para agradecer todo o carinho recebido.

"Para todos os que estão a perguntar sobre a minha mãe: Sim, ela foi diagnosticada com Covid-19, mas está bem e a tomar os medicamentos e cuidados em casa! Obrigada por todas as mensagens preocupadas e carinho", escreveu.

Leia Também: "Tudo o que mais queria era dar-lhe um abraço", lamenta Juliana Paes